諾基亞季績遜預期 擬裁員1.4萬人

內地電訊設備在西方飽受排擠，理應受惠的其餘流動基站主設備商卻弱勢未改，其中諾基亞（Nokia）上季營業額慘遭北美拖低，經營溢利令人失望，更宣布未來3年要裁員1.1萬至1.4萬人，等於總人手的12.8至16.3%，以節省8億至12億歐元（約65.99億至98.98億港元）。

北美生意差 列帳純利跌67% 截至9月底止季度，諾基亞收入按年倒退20.17%至49.82億歐元，撇除匯率影響仍倒退約1%，列帳純利按年倒退67.44%至1.39億歐元，經調整經營溢利按年倒退35.56%至4.24億歐元，遜預期。

所有列帳分部銷售額差過去年同季，其中佔比最大的流動網絡（基站設備）按年倒退24.34%至21.57億歐元，不計匯率變化亦跌約19%，毛利率按年收縮4.6個百分點至34.8%，經營溢利按年倒退64.38%至9,900萬歐元。宏觀經濟不確定性亦拖累網絡基建分部（固網）銷售額按年倒退18.27%至18.07億歐元，經營溢利按年下滑25%。

牽頭打壓中國的美國恐怕就是元兇。諾基亞直指，流動網絡的生意很大程度由北美拖低，客戶行事優先考慮現金流，正消化之前因供應鏈混亂所累積的庫存。印度的生意按年翻了超過一倍，但5G建設速度開始復常令銷量按季明顯放緩。

鐵塔首3季賺73億 增14% 諾基亞預計，全年撇除匯率變動的收入將偏向指引下限（跌4%），但雲計算及人工智能（AI）革命，不能沒有大規模的網絡基建投資，並料流動網絡分部毛利率本季有望繼續改善。愛立信日前亦重申，流動數據猛增會令設備市場回復正常，中國以外的5G基站仍有75%未升級到中頻頻段（1至6GHz，中國正是以2.6、3.5及4.9GHz作為主力5G頻段），5G建設周期尚在早期。