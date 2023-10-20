台積電純利年跌24%

料PC手機需求穩 無懼英特爾競爭 全球經濟增速繼續放緩，半導體行業仍未能擺脫周期低谷。晶圓代工龍頭企業台積電公布，截至9月底止季度純利按年減少24.87%至2,110億元（新台幣‧下同），為2019年第一季以來最大跌幅，惟按季比較純利仍有16.06%的增長。公司總裁魏哲家表示，雖然客戶仍然在調整庫存，但在個人電腦（PC）及智能手機這兩大終端市場「已經看到需求變得穩定的初步迹象」。

估美廠房2025年量產 魏哲家指出，雖然人工智能（AI）熱潮帶動的晶片需求強勁，但仍不足以抵銷經濟疲弱的影響。中國內地市場的復甦較預期差；整體客戶仍然偏向謹慎，料庫存調整仍會延續至第四季度。台積電上季收入按年跌10.83%至5,467.33億元；基於一美元兌32元新台幣的匯率假設，預測本季度收入介乎6,016億至6,272億元（188億至196億美元），相當於以中間值計按年跌1.77%，跌勢轉趨緩和。

值得注意的是，雖然此前有傳聞稱台積電計劃下調今年的資本開支預測，但管理層在業績會議上重申320億美元的估計，與此前說法相同。魏氏又提到，美國亞利桑那州的工廠進展良好，該廠房員工數目達到1,100人，預計於2025年上半年在當地量產4納米製程的晶片。

他解釋，海外設廠的成本顯著較高有3大原因，一是廠房規模較小，欠缺規模效益；二是海外供應鏈整體成本較高；三是當地半導體產業生態尚處於早期階段。但他認為，海外廠房可以為客戶提供商業價值，包括在「地理上的靈活性」，並稱公司有能力吸收額外成本，長遠仍可繼續實現53%以上的毛利率目標。台積電上季毛利率為54.3%，惟預計本季毛利率只會介乎51.5至53.5%之間。

料3納米製程貢獻大 展望未來的技術升級路線圖，他預期明年3納米製程佔整體晶圓代工收入的比例會大增，並料「3納米」將會是另一項能夠持續貢獻重大收入的製程技術。至於下一代的兩納米製程研發進展良好，預期可依計劃在2025年量產，且在推出時會是市場上最領先的技術。對於早前美國半導體老店、最近開始拓展晶圓代工業務的英特爾（Intel）聲稱其將在2025年重奪技術領先地位，魏回應稱，絕不擔心來自競爭對手的壓力。

他表示，根據其內部測試，台積電計劃在2024年量產的「N3P製程」（3納米的升級版），在功率、性能、面積（PPA）3方面都可以與英特爾計劃在2025年才正式推出的「18A製程」相提並論，而且N3P不僅推出時間會更早，技術亦更成熟，成本亦會更低。

對於美國近期收緊對中國的先進晶片及半導體設備出口禁令，他重申，相關事件對台積電的影響有限且可控，目前公司在南京的工廠已取得美國的進口設備豁免。

台積電上季晶圓代工收入佔比