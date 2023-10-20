雀巢將關愛爾蘭奶粉廠

中國人口紅利下降不單止是自己的事，也影響到海外。總部在瑞士的國際食品工業龍頭雀巢宣布，旗下嬰兒奶粉品牌惠氏將於2026年第一季關閉其愛爾蘭廠房，當中的研發中心更會率先在2025年關門大吉，牽涉542個員工將要面臨失業，原因正是內地出生率下降，因該廠房一向專責服務大中華地區，絕大部分產品銷往內地。

內地出生率降影響大 公司發言人指出，外在環境嚴重影響大中華區對嬰幼兒營養產品的需求，並援引數字，指出中國新生嬰兒數目由2016年的1,800萬，銳降至2023年的少於900萬（預測值），且內地市場已由過往依賴進口嬰兒配方奶粉，轉變為本地同類產品漸受歡迎。

公司曾嘗試將該愛爾蘭廠房賣盤，但最後不成功，目前正計劃將該生產線，分散至內地的蘇州廠房，以及瑞士的科諾爾芬根（Konolfingen）廠房。

愛爾蘭企業、貿易和就業部長科文內（Simon Coveney）形容雀巢的決定「非常令人失望」，原因是該廠房曾為其所在的地區提供良好的就業環境，也是愛爾蘭經濟的重大貢獻。他承諾，會盡力為受影響員工提供協助。