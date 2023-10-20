美要求紅杉提供在華高科技投資

英媒報道，美國眾議院中國專責委員會主席Mike Gallagher等人在一封致紅杉資本的信中表示，要求紅杉資本提供自身及其前中國子公司自2010年以來，在AI研發、機器學習、晶片和量子的團體的投資和其他高科技領域的投資細節，這些團體在中國為總部，又或在中國有重要業務。