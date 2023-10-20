美要求紅杉提供在華高科技投資
美國全方位打擊中國科技發展。最新被針對的是投資第四範式(06682)、大疆創新及字節跳動等中國創新公司的紅杉資本，據報被美國國會要求提供有關其對華高科技投資的細節，包括人工智能（AI）領域及其他高科技領域。
英媒報道，美國眾議院中國專責委員會主席Mike Gallagher等人在一封致紅杉資本的信中表示，要求紅杉資本提供自身及其前中國子公司自2010年以來，在AI研發、機器學習、晶片和量子的團體的投資和其他高科技領域的投資細節，這些團體在中國為總部，又或在中國有重要業務。
信函中美國議員質疑紅杉資本分拆紅杉中國的決定，是否會使部分資本流動免受美國監管審查；又指紅杉中國依靠有限合夥人（其基金的投資者）為交易融資，因此分拆不會阻止美國機構投資者繼續投資紅杉中國，還可能取消紅杉資本為評估旗下公司的投資而建立的國家安全審查機制。
中央傳收緊美企併購審批
紅杉資本則指，將仔細研究有關信函後再作回應，並指成立以來，旗下每個實體都有獨立的投資團隊，管理自己的基金，並作出獨立的投資決策。
另邊廂，據報中國政府勢拖延審批美國晶片公司博通收購雲軟件商VMware，市監局審批美企併購交易需額外諮詢外交部和國務院。
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