中國掟美債 持倉14年最少

8月減164億美元 海外債主又掃貨 中國的美國國債持倉規模8月份再下降164億美元，不但連跌5個月，更刷新2009年5月後的低位，連同股票合共減持212億美元美國證券（包括股債），為4年最多。中美角力近年不斷加劇，不時有人以為「減持美債能谷爆美國債息，跟美國攬炒」，惟現實是：美國國債的外國持倉在8月份創下2021年12月後新高。

每逢美國財政部公布海外美國國債持倉規模，即當局從以美國為基地的託管商和經紀商收集的數字，須留意某個經濟體的持倉變動有多少源於真的掟了貨；又有多少純粹是孳息率上升，即債價下跌所致，尤其是美國10年期國債孳息率8月曾經升近0.4厘之多。

「海外居民長期證券持有報告」則顯示，8月份美國對內地的國債「淨銷售」（Net U.S. Sales）為負148.67億美元，連續兩個月為負，涉260.7億美元，旁邊的「估值變動」（Valuation Change）則為「n.a.」，沒有披露，但「淨銷售」的跌幅大部分解釋到7月和8月之間的差異。

歐洲接貨 日本揸最多 澳洲麥格理銀行的外匯及利率策略師貝里、紐約道明證券的美國利率策略部主管戈爾德伯格均傾向推斷，內地當局為了遏抑人民幣跌勢，減持美元資產中流動性僅次現金的美債，換取美元作為入市托匯的彈藥。

單看美國國債持倉規模，海外持有金額8月份再升521億美元，連升3個月，達到7.7萬億美元，中國所謂減持的同時，有別的經濟體超額補回，主要是英國、愛爾蘭和盧森堡。日本以逾1.11萬億美元繼續做最大債主，其次是中國的8,054億美元。

若看今年首8個月，中國持倉下降617億美元，反觀美國的盟友不少都「站了隊」，英國上升1,063億美元，日本上升414億美元，比較顯眼的例外是沙特阿拉伯，下跌77億美元。

戈爾德伯格評論，海外投資者對美債不減，但不能忽視他們幾個月內會轉身走人，尤其是當美國財政赤字擴大。

中國亦不斷在美國陣營的圍堵下「奮進新征程」，環球銀行金融電訊系統（SWIFT）公布，9月份人民幣在全球支付價值的份額創下3.71%的新高，為1月份的幾乎兩倍。深陷經濟危機、扣除外債後外匯儲備為負的南美資源大國阿根廷，剛成功爭取中國追加65億美元等值的人民幣貸款。

人幣挑戰霸權地位仍遠 法國外貿銀行相信，華府把美元武器化固然是人民幣使用量增加的催化劑，但美元融資成本急升至金融海嘯前水平亦有重要作用，以外資不斷減持中國股票和債券、人民幣在石油貿易結算比例仍低，人民幣挑戰美元霸權地位還差得遠。

事實上，人民幣在美國債息續升下受壓，兌每美元離岸價昨於今年低位附近徘徊，但晚上8時左右觸及7.3469低位後，曾在20分鐘內急彈近100點子。

中國持有美國國債金額