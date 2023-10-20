恒指續下滑 京東B站瀉5%失守紅底
受A股主要指數創年內新低拖累，本港股市也連跌兩天，恒生指數失守10天及20天線，全日成交額按日增長2.53%至912.35億元，大市全日沽空金額161.23億元，沽空比率升0.84個百分點至17.68%，南下「北水」轉淨流入17.92億元。
恒生指數昨日低開192點後，跌幅不斷擴大，最多插440點，收市跌436點，報17,295點。國企指數收報5,924點，跌151點或2.49%；科技指數收報3,700點，跌71點或1.9%。
港股表現不滯，本地券商耀才證券(01428)一份民意調查發現，訪問的近8,000名用戶中，有24.5%受訪用戶認為第四季恒指平均會跌穿16,000點，可見投資者對港股悲觀情緒未有減退。該行研究部總監植耀輝表示，地緣政治、債息高企、對內房債務擔憂等多項因素，均影響投資者入市意欲。在交投未見「轉活」下，恒生指數亦難有突破，預期第四季將只會於17,000至19,000點水平上落。
市場期望港府在下周公布的施政報告中提出刺激樓市及股市的措施，行政總裁許繹彬坦言，內地上月下調股票印花稅，當時是港府最好時機跟減，相信即使下調股票印花稅，也不會立即刺激港股成交大幅回升，但要為長遠發展考慮，要「播定種」，當投資者的信心回來，才能把握機會。
港交所增8美股可發窩輪
香港交易所(00388)衍生權證相關資產（除港股外）的名單再新增8隻美股，目前共有10隻，包括蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft）、英偉達（Nvidia）等。換言之，輪商可以發行有關美股的窩輪。
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