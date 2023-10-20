恒指續下滑 京東B站瀉5%失守紅底

受A股主要指數創年內新低拖累，本港股市也連跌兩天，恒生指數失守10天及20天線，全日成交額按日增長2.53%至912.35億元，大市全日沽空金額161.23億元，沽空比率升0.84個百分點至17.68%，南下「北水」轉淨流入17.92億元。

市場期望港府在下周公布的施政報告中提出刺激樓市及股市的措施，行政總裁許繹彬坦言，內地上月下調股票印花稅，當時是港府最好時機跟減，相信即使下調股票印花稅，也不會立即刺激港股成交大幅回升，但要為長遠發展考慮，要「播定種」，當投資者的信心回來，才能把握機會。