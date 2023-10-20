內地新建商品房價連跌3個月 二線城市尤弱

內地不少房地產企業努力「撲水」解財困之際，樓價卻愈跌愈有。有外媒根據國家統計局的數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年下降0.1%，按月下跌0.2%，按年及按月均連跌3個月。

國家統計局公布，9月70個大中城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市有45個和67個，同樣按月增加一個。單看一線城市，9月新建商品住宅銷售價格在北京和上海按月分別上漲0.4%和0.5%，按年更漲2.9%和4.4%；廣州和深圳按月分別下降0.6%和0.5%，按年亦跌1.7%和3%。至於靠近香港的二線城市惠州新建商品住宅，按月跌0.3%，按年亦跌3.7%。

碧桂園：創始人父女仍在內地 投行摩根大通指出，內房的銷售、新開工及竣工均有溫和改善，但現時說最壞時期已過是過早下定論，因為持續的復甦需要樓價預期逆轉，以及更高的收入和就業信心，而兩者均需時實現。不少新出台的措施有可能略略提振市場情緒，但影響可能僅限於一線城市的核心地區。

另外，消息指碧桂園未能償還1,500萬美元票息而面臨違約風險，有兩組債權人正尋求與公司進行緊急談判，其中一組可能任命Moelis或PJT作為財務顧問，該組債權人持有約20億美元境外債，由國際投資者和基金投資者組成。另外，評級機構穆迪表示，若果碧桂園債權人收回款項的前景再轉差，可能下調其企業家族信貸評級。