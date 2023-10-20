茅台插半成 外資掟貨15億 否認季績放緩

內地股市昨日下跌的元兇之一，乃上海掛牌的權重股貴州茅台被傳季度業績增長不及預期，消息拖累其股價單日曾插近6%，瀉至1,626.03元（人民幣‧下同）的逾4個月新低，連帶其他白酒股當災。

總市值單日蒸發1231億 即將公布第三季業績的貴州茅台隨後否認傳聞，表示公司已關注股價波動，目前生產營運正常。該股股價全日跌5.67%，收報1,630元，成交急增至121.47億元，總市值單日蒸發約1,231億元。外資經滬深股通淨賣出該股15.51億元。

其他白酒股亦難逃一劫，五糧液、瀘州老窖及山西汾酒都跌超過3%。

內媒引述多位業內人士指，未聽過有關貴州茅台業績增長放緩的傳言，其管理層在早前舉行的路演會場僅提及，公司上市以來整體分紅比例超過淨利潤的50%，而且員工離職率僅為千分之0.3，甚至現時有員工4代都在茅台工作，都是集團的核心競爭力。

貴州茅台今年目標乃營業總收入按年增長15%左右，以今年上半年的營業總收入709.87億元計，相當於完成率為約48%。觀乎過去3年，茅台下半年營業總收入一般會佔其全年的53%以上。

白酒股昨日普遍受壓