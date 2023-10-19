輪商精選：比亞迪強勢 好友吼16945
比亞迪股份(01211)股價早前在240元水平附近橫行，昨日發力上揚，開市即突破250元水平，其後更高見260.8元，創兩個月新高，收市報257.4元，升6.89%。比亞迪發盈喜，預期今年第三季淨利潤介乎95億至116億元人民幣，並有券商料新能源車銷量可達82.4萬輛，按年增長53%，給予對其「買入」評級。
觀察個股認股證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，如上周五至本周二皆錄得資金流入，合共約240萬元。淡倉於近日亦有資金留意，周二錄得有小量資金流入。
睇淡留意17846
投資者如看好比亞迪，就股價升至近期高位，選擇認購證時建議篩選產品的行使價區域上調至290元附近，例如可留意比亞迪認購證16945，行使價289.08元，12月19日到期，實際槓桿12.5倍，為高槓桿、低面值產品。
相反，看淡可留意比亞迪認沽證17846，行使價230.3元，12月22日到期，實際槓桿10.4倍，為輕微價外、高槓桿產品。
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