九龍豪宅租金季漲4%

近期本港住宅租賃市場轉趨活躍，代理行一份報告指出，第三季九龍區豪宅租金指數較第二季上升約4%，港島區和新界區同類物業租金指數微漲約0.9%。

第一太平戴維斯最新發表的2023年第三季香港住宅租賃市場報告指出，在7月及8月期間，本港住宅租賃市場以月租兩萬至5萬元間的租盤查詢度極高。灣仔、天后和上環仍是內地人才首選地點，中環區則受較高預算的租戶追捧。

收入相對較低的新來港就業者偏愛新樓盤，尤其是較後期的日出康城項目及黃竹坑站上蓋租盤，而九龍站仍受到來自法國和日本的外籍人士歡迎，預算大多高達5萬元。

美英客戶需求減弱 另外，預算較高的租戶如航運業人士，包括俄羅斯和中東人士，對考慮在港設立辦事處的興趣有所增加，促進港島區豪宅和聯排別墅需求。其中整體聯排別墅租金指數按季上升約4.2%。而本港航空公司的飛機師對服務式住宅需求回升，其預算約5萬元，首選為中半山，但大部分都簽訂短期合約；服務式住宅租金指數按季則跌約0.1%。

第一太平戴維斯資深董事金蔓莉指，高預算人士對高級服務式住宅需求強烈，尤其來自內地、歐洲、新加坡和印度的金融業人士，但上季美國和英國的需求有所減弱。