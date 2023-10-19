新批按揭貸款挫6個月

受息口高企影響，本港樓市觀望氣氛濃厚，影響市民入市意欲。資料顯示，今年9月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額分別約1,438宗及約79.28億元，按月顯著減少約28.6%與約31.9%，兩項數字均已連挫6個月。

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券最新資料顯示，9月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額，較8月減少約577宗及約37.16億元，其中，宗數創4年新低，金額則創約47個月低位。

業界預期今季續疲 上月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額約768宗及約42.16億元，較8月亦急跌約27.8%及約30.9%，宗數及金額連跌3個月，宗數則創約46個月新低，而金額創約45個月低位。平均新取用按保貸款金額約549萬元，按月跌約25萬元或約4.4%。

今年首9個月新批按保貸款宗數及金額為約29,701宗及約1,655.09億元，比去年同期分別減少約13.3%及約18.1%，宗數及金額均創近4年的同期新低。至於首9個月新取用按保貸款宗數及金額，較去年同期也減少約9%及約12.2%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，7月放寬銀行按揭成數上限後，按保數字一直下跌，反映新措施減少對按保的需求，料第四季數字會低位徘徊。