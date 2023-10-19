新盤概況：雨後會所現樓示範單位開放參觀
踏入現樓階段的新盤啟動重推攻勢。星星地產旗下元朗雨後今日起對公眾開放會所及現樓示範單位，其中4伙昨日率先曝光。
該公司主席及首席執行官陳文輝昨表示，將開放8個現樓單位予公眾參觀，開放時間為下午1至6時，並於明日推售63伙。
發展商昨開放4個位於21樓的單位供傳媒預覽，戶型涵蓋開放式至三房間隔。當中，三房單位為21樓E室，實用面積717方呎。客廳採長形設計，設落地玻璃趟門連接露台。廚房採傳統梗廚設計，配備雙門雪櫃及酒櫃等家電，並設有通風窗。兩個睡房均有大玻璃窗。主人睡房附設浴室，並提供浴缸及地暖設備。
啟德海灣示範戶快曝光
旁邊的21樓F室為兩房間隔，實用面積475方呎，單位大門側設有一組高身儲物櫃，並備有USB插座及無線充電器。開放式廚房的廚櫃附有收納式摺疊餐枱。至於開放式單位為21樓S室，實用面積294方呎，外望東頭工業區。與其他單位同樣於地板鋪砌減衝擊噪音墊層，而浴室洗手盆下方設置隱藏式腳踏。
其他新盤加快推盤步伐，嘉華國際(00173)等的啟德海灣預計最快今日開放項目示範單位予傳媒參觀。
文曜置業優惠吸客
建灝地產的馬頭角聯合道文曜，聯同中原地產送出置業優惠。中原營業董事李玉祥稱，由昨日起至11月30日經該行購入項目的首5名買家，可獲贈「尖子STEM課程禮券」，優惠總值8.8萬元。
雲海別墅5880萬售
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，昨以5,880萬元招標沽出Lily Avenue 8號洋房，呎價約21,786元。同系大埔白石角University Hill第2B期昨以709.55萬元招標售出優景閣第1座地下B2室連花園特色戶。
中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨連沽兩伙，共涉逾2,313萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，2座12樓F室屬三房河景戶，成交價1,551.8萬元，呎價約20,049元。該盤周日加推7伙發售。佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋沽出11樓D室開放式單位，成交價484.02萬元，呎價約20,953元。
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