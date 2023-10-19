新盤概況：雨後會所現樓示範單位開放參觀

踏入現樓階段的新盤啟動重推攻勢。星星地產旗下元朗雨後今日起對公眾開放會所及現樓示範單位，其中4伙昨日率先曝光。

該公司主席及首席執行官陳文輝昨表示，將開放8個現樓單位予公眾參觀，開放時間為下午1至6時，並於明日推售63伙。

發展商昨開放4個位於21樓的單位供傳媒預覽，戶型涵蓋開放式至三房間隔。當中，三房單位為21樓E室，實用面積717方呎。客廳採長形設計，設落地玻璃趟門連接露台。廚房採傳統梗廚設計，配備雙門雪櫃及酒櫃等家電，並設有通風窗。兩個睡房均有大玻璃窗。主人睡房附設浴室，並提供浴缸及地暖設備。

啟德海灣示範戶快曝光 旁邊的21樓F室為兩房間隔，實用面積475方呎，單位大門側設有一組高身儲物櫃，並備有USB插座及無線充電器。開放式廚房的廚櫃附有收納式摺疊餐枱。至於開放式單位為21樓S室，實用面積294方呎，外望東頭工業區。與其他單位同樣於地板鋪砌減衝擊噪音墊層，而浴室洗手盆下方設置隱藏式腳踏。

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