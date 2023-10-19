10屋苑月內連環見紅

第一城5年貶值17% 美孚鬆綁輸28萬 樓價跌勢已成，全港二手業主「身家縮水」，本月至少有10個屋苑錄得連環蝕讓。上車指標沙田第一城就錄至少兩宗，兩房單位剛售420萬元，樓價約5年帳面貶值約17.5%。市區藍籌屋苑荔枝角美孚新邨本月已錄至少3宗虧蝕個案，最新有一房單位賣出，約3年帳面損手28萬元。

即使疫情大爆發期間，各屋苑普遍只錄零星蝕讓個案，但10月至今不足一個月，市場已有多個屋苑錄超過一宗蝕讓，包括沙田第一城最新錄得41座高層D室成交，實用面積約304方呎，成交呎價約13,816元。原業主2018年以約509萬元購入，帳面蝕89萬元。

美聯邱漢榮表示，美孚新邨7期萬事達廣場15號高層B室，實用面積約466方呎，因應市況逆轉，累減46萬元，以572萬元沽予外區客，呎價約12,275元。原業主於2020年9月以600萬元購入。資料顯示，屋苑本月損手賣出單位的蝕幅約2.1至6.5%。

嘉匯傳6年跌逾百萬 半新盤跌價情況更嚴重。消息指，啟德嘉匯10月錄約兩宗二手轉讓，全屬損手成交，其中1座中層E室，實用面積約453方呎，市傳售847萬元，呎價約18,698元，約6年帳面跌價逾100萬元。

屯門掃管笏上源業主已錄至少兩宗蝕讓。中原譚榮輝稱，屋苑1B座高層C室兩房戶，近期減價48萬元，外區客以490萬元購入，呎價約10,652元，原業主2019年一手購入單位，帳面跌價約23%。消息稱，同區帝御‧金灣3座高層戶剛售450萬元，約3年帳貶近10%。

除上述屋苑外，鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、牛頭角淘大花園、藍田滙景花園、將軍澳新寶城及青衣明翹匯等，本月都錄多於一宗帳面蝕讓成交。

又一居銀主低購入價沽 事實上，市場願意平賣單位業主增多。美聯楊浩然稱，大埔新峰花園11座低層A室兩房戶售520萬元，呎價約10,136元，原業主持貨3年多帳蝕約148萬元。中原吳嘉權指，火炭銀禧花園7座高層D室兩房戶，議價後以590萬元沽，較去年3月同類型做價回落約兩成多。

銀主盤都以低於購入價出貨。忠誠拍賣表示，九龍塘又一居18座高層A室同類物業，拍賣前售914萬元，呎價約15,651元。是次做價較2015年購入價帳面低逾100萬元。而牛頭角唐樓定業樓連平台戶，昨日以230萬元拍賣售出，搶高約15%，呎價約8,456元。

有地產代理報告指，今年第三季虧損個案錄686宗，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例約18.4%，按季增約4個百分點。同期獲利比率僅約80.5%，創逾14年新低。

連環蝕讓屋苑最新損手個案