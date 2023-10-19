簡訊一覽
●中國太平(00966)今年首9個月旗下太平人壽保險原保險保費收入1,375.62億元（人民幣‧下同），按年增長10.8%；太平養老保險保費收入增22.16%至72.81億元；太平財產保險保費收入增7.6%至236.14億元。
●惠理集團(00806)公布，截至9月底止未經審核管理資產總值約為57億美元，而今年首9個月認購總額為11億美元，贖回總額為12億美元。
●滔搏(06110)公布，截至8月底止6個月按年多賺16.74%至13.37億元（人民幣‧下同），中期息增23.07%至每股0.16元，但第二財季零售及批發業務總銷售金額按年錄低單位數跌幅。
●河南金馬能源(06885)擬將金源氫能分拆於香港主板上市，料完成後其於金源氫能的持股量將攤薄到72.29至75%，視乎超額配股權是否獲悉數行使。金源氫能分拆上市所得款項，將用於在鄭州增建6至10個配有加氫設施的加氣站，對選定上游及下游市場參與者進行戰略投資或收購。
●奈雪的茶(02150)截至今年9月底止第三季度錄得淨新增166間直營門店，關停5間直營門店；截至9月底共經營1,360間直營門店，另4間加盟門店主要集中在中、低線城市。
●遠大住宅工業(02163)今年首9個月PC構件製造業務新簽合約為21.65億元（人民幣‧下同），按年增長44%；數碼化EPC業務新簽合約為2.29億元，按年增長41.6%；模塊化集成產品製造業務新簽合約為1.72億元，按年下跌12.1%。
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