英通脹6.7%超預期

英國燃油價格顯著上升，令當地9月通脹年率卡在6.7%水平，與8月持平，市場原預期會稍降至6.6%。多數分析認為，通脹雖未有放緩，但暫難刺激英倫銀行下月重啟加息。英鎊匯價昨日升近0.2%，每英鎊兌約1.2201美元，或9.5501港元。

扣除能源、食品、酒精及煙草後的核心通脹年率在9月為6.1%，較8月的6.2%微降0.1個百分點。其中英國食品和非酒精類飲品9月跌0.2%，為2021年9月以來首次下降，主要是受惠於多間大型超市減價競爭。反觀汽油價格上月升5.1%，柴油價格更漲6.3%，升幅顯著。

有經濟師指出，由於通脹數字低於英倫銀行8月時的預測6.9%，故相信該行下月2日的議息會議會如9月時一樣暫停加息。然而，通脹仍處於高位，不加息亦難以減息，確認了利率「更高更持久」（Higher for longer）這一個市場普遍的看法。

中東動盪或礙歐央行幣策 另方面，希臘央行行長Yannis Stournaras表示，中東的動盪局勢改變了任何進一步收緊貨幣政策的平衡。身兼歐洲央行管治委員會成員的他解釋，歐洲向來都是主要的能源入口地區。雖然以色列和巴勒斯坦都非石油出口地，但他認為兩者衝突持續下去的話，將令歐洲受到滯脹風險打擊。另外，他預計若通脹在明年中降至接近3%的水平，有可能令歐洲央行開始考慮減息。

金融市場方面，著名老牌歐洲私募公司CVC Capital Partners正準備啟動首次公開招股（IPO），有望成為今年歐洲地區規模最大的IPO，上市地點將定於荷蘭的阿姆斯特丹。去年10月該公司總資產值為1,400億歐元（約1.15萬億港元），暫時未知CVC本次的IPO規模。