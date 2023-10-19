大摩上季純利跌9% 道指低開163

業績期進入高峰，美股3大指數周三早段全線下跌，道指曾跌163點，報33,834點；標指跌27點，報4,345點；納指跌112點，報13,420點。

美國金融企業上季業績表現參差。摩根士丹利公布截至9月底止一季業績，期內收入按年升2.21%至132.73億美元，純利則按年跌9.3%至22.62億美元。期內投資銀行收入亦下跌26.54%至9.38億美元。

淨利息收入減21%遜同業 作為一家投資銀行，大摩未能受惠整體利率上漲，上季淨利息收入按年減少21.23%至19.77億美元，表現遠差過花旗、美銀、摩通等靠零售銀行業務大賺的華爾街銀行，預期信貸損失（PCL）卻由去年同季的3,500萬美元大增至1.34億美元。話雖如此，大摩上季盈利表現實際上仍略好過市場預期，股價周三早段曾跌6.19%。

至於證券交易平台盈透證券（Interactive Brokers）上季收入按年升44.93%至11.45億美元，主要受惠淨利息收入按年大增54.96%，交易佣金收入按年亦有4.06%的增幅，達到3.33億美元；純利按年升68.68%至1.67億美元，其股價早段曾跌4.52%。

另外，納斯達克上季收入按年減少6.8%，主要受累市場交易平台收入下跌，惟受其他業務帶動，純利仍然按年持平，錄2.94億美元。

寶潔調低銷售指引下限 大型日用品公司寶潔（P&G）截至9月底止一季收入為218.71億美元，按年增長6.1%，惟整體銷量按年跌1%，連跌6季；純利按年增長14.77%至45.21億美元。2024財年（截至明年6月底止一年）業績指引方面，撇除併購的內生收入增長維持4至5%；整體銷售額則料增長2至4%，下限較先前預估的低一個百分點，主要受匯率影響，上限則不變。寶潔股價曾升2.92%。

此外，美國9月新屋動工按月增7%，至以年率計135.8萬間，少過預期；同月建築批核數目按月減少4.4%，至以年率計147.3萬間。當地按揭貸款銀行協會（MBA）指，貸款額72.62萬美元或以下的30年期固定按揭，平均按息上周再升至7.7厘，為2000年11月後新高，申請按周跌6%，創1995年以來新低。