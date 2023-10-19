以巴局勢升級 油價曾漲逾3%

以巴局勢升溫，加沙醫院被火箭擊中造成約500人死亡事件，觸動原油市場負面情緒，紐約期油和倫敦布蘭特期油昨日俱見大幅波動，雙雙曾彈高逾3%，分別高見每桶88.57美元和92.75美元。交易員指出，地緣政治緊張、對供應可能出現短缺的擔憂，以及技術走勢的支持，都預示着油價升勢停不了，估計紐油和布油將分別上試90美元和95美元水平。

光大證券發表報告直言，以色列和巴勒斯坦新一輪衝突一旦外溢至沙特阿拉伯、伊拉克、科威特等產油大國，或將對全球市場產生深遠影響。該行統計過去8次以巴大型衝突期間，布油、美匯指數在首45天內上漲概率較大。其中，布油漲幅中位數達6.6%，美匯指數漲幅中位數2.6%。而美國10年期國債孳息率同期先升後降，上行概率逐步降至低位。至於對內地A股和港股市場影響則較小。

另有券商報告稱，油價上升，以及美國汽車工人大罷工，暫時不足以明顯逆轉美國核心通脹的下行趨勢，聯儲局11月和12月議息會議加息0.25厘的機會率低於50%。可是如果地緣局勢對原油供應帶來更大的實質衝擊的話，不排除能源價格會向美國的核心通脹傳導。

伊朗促向以國實施石油禁運 剛巧伊朗外交部發聲明，稱外長與伊斯蘭合作組織會面後，呼籲伊斯蘭國家立即全面抵制以色列，驅逐以色列大使，並對以色列實施石油禁運。

美國能源情報署（EIA）數據顯示，上周當地原油庫存減少449.1萬桶，遠超預期。

另方面，以巴開戰導致以色列貨幣謝克爾貶值至8年低位，以色列央行採取緊急措施，上周一曾公布會在公開市場出售最多300億美元（約2,340億港元）的外匯，來穩定本幣。

之前市場預期以國央行會在下周減息四分之三厘，但最新多間大行「轉軚」，認為以央行不會在此時「放鴿」（釋出貨幣寬鬆信號），除非以國本幣再大挫，否則相信當地利率以穩字為先，暫不改動。