日10年期債息觸10載高 央行再額外買債

日本10年期國債孳息率昨日曾觸及0.819厘，再創2013年以來新高，迫使日本央行再次緊急買債，今次購買規模為3,000億日圓（約20億美元）期限為5至10年的債券，另再加1,000億日圓（約6.68億美元）期限為10至25年的債券。

圓匯149水平爭持 日股靠穩 消息公布後，日圓匯價變動不大，兌每美元在149.7水平爭持，折合每百日圓兌港元在5.22算。

事實上，日本長短年期的國債孳息率昨日全線抽升，其中兩年期債息升至0.076厘；5年期債息則是自2013年6月以來首次觸及0.35厘，曾高見0.357厘。

至於日本股市昨表現靠穩，日經平均指數微升一點，收報32,042點；日本東證指數（TOPIX）則收報2,295點，升3點或0.14%。另日本政府養老金投資基金（GPIF）理事長宮園雅敬最新表示，正採取計量和科學的方式挑選日本股票基金，而投資範圍不限於早已申請的基金管理人，亦會選擇其他廣泛的基金。

數據顯示，截至6月底，日本政府養老金投資基金的資產總額約219萬億日圓（約1.46萬億美元），是連續第二季錄得盈利，而上季回報率為9.49%。

港人上季遊日使費達62億 另邊廂，弱日圓除了帶挈日本政府養老金投資基金收入水漲船高，亦刺激了外國遊客消費意欲。日本觀光廳公布，今年7至9月赴日的外國遊客支出超越疫情前水平，達1.39萬億日圓（約92億美元），較2019年疫情前高出17.7%，而每位遊客支出較疫情前的高出29%，人均花費約211,000日圓（約1,408美元）。

其中，內地遊客支出佔比最大，達2,827億日圓（約18億美元），佔總外國遊客支出的20%。其次為台灣，金額亦高達2,046億日圓（約13億美元），佔總消費的15%。

至於視日本為「鄉下」的港人，7至9月赴日共支出為1,342億日圓（約8億美元），相當於62億港元，較2019年同期大升近60%。使費則以住宿佔426億日圓（約2.84億美元）最勁，飲食費及交通費則各佔308億日圓（約兩億美元）及121億日圓（約8,100萬美元）。

日圓近月走勢