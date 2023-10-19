絲絲講場：揀基金經理都要睇樣？

所謂「以貌取人」，若然天生麗質，理論上更容易取得別人愛戴與信任，好似做咩都好啲咁啦。之不過，原來呢個理論，未必適合投資界喎！

研究：相貌不佳 回報高2% 事緣有兩位內地金融學者利用人工智能（AI）技術，將超過一千名中國基金經理嘅照片，使用深度學習模型分析佢哋嘅吸引力程度，並且結合佢哋旗下基金嘅多項指標，得出嘅結果係，相貌不佳嘅基金經理基金投資年化回報，比相貌出眾嘅基金經理高出2%。

話說呢個研究項目題為「美貌帶來甚麼？基金經理吸引力與投資回報（What Beauty Brings？Managers' Attractiveness and Fund Performance）」，由上海交通大學上海高級金融學院（SAIF）嘅兩位學者進行，主要係從中國證券投資基金業協會（AMAC）、網絡和數據庫中收集該1,677位基金經理嘅照片，並使用人臉檢測技術從照片中單獨提取出面部，以避免服裝和髮型嘅影響，使用深度學習模型量化基金經理嘅面部吸引力，故聲稱係學術界首次引入AI嚟量化外貌對投資嘅影響。

當然，咁係咪得出「基金經理愈醜，投資回報就愈高」嘅結論呢？絲絲又覺得有啲武斷，尤其係依家內地嘅相片10張有9張都經過「美圖」效果，分分鐘見真人唔係嗰回事，所以都係當笑料一宗，否則啲基金經理真係要排隊去「整容」啦！

余絲韻