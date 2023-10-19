絲絲講場：比亞迪招聘火熱 一日收12萬份履歷

內地青年失業率高企備受關注，當局索性搵個理由暫停發布相關數字，所以大家估到情況會有幾差。大學生一畢業就失業，實在係一個大問題。好在內地經濟有企穩迹象，個別行業景氣其實唔係想像中咁差，尤其係汽車行業。

畢竟比亞迪係內地戰略車企，盈利錄得增長之餘，依家積極發展海外業務，喺年輕人眼中係明星級企業，亦提供到發展機會，想加入謀份優差都好正常。據比亞迪舊年嘅年報資料，截至舊年底其員工總數為約57萬人，其中碩士及以上學歷逾1.1萬人，本科學歷逾6.5萬人。隨着汽車智能化發展，相信未來需要更多工程及科技人才加盟。

所以幾時都話，唔同時代會有唔同嘅人力資源需要，無論經濟處於咩周期，都係需要人才去配合發展，年輕人升學若然揀啱科讀，都相信比較容易搵到工作機會！

余絲韻