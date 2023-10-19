聯想股價冧一成 券商籲撈貨

不過，中信里昂認為，聯想的主要投資主題仍然是個人電腦（PC）周期的復甦，以及AI PC的趨勢，AI伺服器業務在公司收益和投資中所佔的份額不大，故認為聯想股價下跌提供了買入機會，以今、明財年預測市盈率分別不到10倍及7.6倍，股息率5厘的估值計，該行重申給予「買入」的投資評級，目標價10.1元。

美出口管制影響有限 雖然聯想於今年8月推出基於英偉達（Nvidia）H800和L40S晶片組的AI伺服器，但中信里昂指，美國的出口管制消息對聯想業務前景和投資理念影響有限，因相關業務目前佔比不大，從供應看，聯想在海外擁有工廠，這些伺服器的生產不會受到影響，而需求方面，除了中國客戶外，還有一些L40S訂單來自美國雲客戶，且英偉達稍後有可能推出針對中國市場的替代產品，將部分彌補供應缺口。

聯想將於下周二及三舉辦年度全球創新盛會Tech World，主題是「AI for All」，據報英偉達行政總裁（CEO）黃仁勳、超微半導體（AMD）董事長兼CEO蘇姿丰、英特爾CEO蓋爾辛格、微軟董事長兼CEO納德拉及高通CEO艾蒙等將發表重要演講和合作方向。