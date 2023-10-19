內銀股捱沽 恒指全日波幅僅205點

艾德金融董事陳政深認為，現時內銀股估值已經反映市場對其看法，雖然部分內銀股息率高，但企業派息前提是企業盈利具可持續性及股價穩定性，而內銀本已受疲弱的房地產市場影響，當局的要求或拖低內銀股本回報率（ROE），建議投資者避開內銀板塊。

家族辦公室路演傳反應淡 據了解，原本在2024年或之前到期的貸款如果逾期將被歸類為「正常」貸款，而非不良貸款。他指，若傳聞屬實，債券展期後成為新貸款，將不會被納入為不良貸款，會改變內銀資產質素結構，相信短期內不會太影響內銀的資產質素，仍可維持現有水平，惟只屬緩兵之計。

另一方面，沽空機構殺人鯨資本的創始人Soren Aandahl批評，中國搜查從事諮詢和盡職審查的公司，妨礙海外公司接觸中資企業的數據，削弱外資投資意欲。日媒則指，港府為吸引全球富豪在港設立家族辦公室在各地路演，可惜反應冷淡，連內地富豪亦然。

港股昨日持續窄幅上落，全日波幅僅205點，收市微跌40點或0.23%，全日成交增至889.73億元，惟南下「北水」轉淨流出，涉資43.26億元。

恒生指數昨日低開45點後，最多跌147點，低見17,625點，之後內地公布連串經濟數據，曾倒升57點，高見17,831點，惟最終收報17,732點。國企指數收挫16點或0.28%，報6,075點；科技指數收市報3,711點，下滑64點或1.67%。