人幣或轉強 兌每美元7.3觸底

隨着內地第三季經濟數據塵埃落定，外資對人民幣看法轉趨正面。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）認為，人民幣或會轉強，估計兌每美元匯價在7.3已經觸底。

法貿行：國際化趨勢樂觀 該行又認為，人民幣國際化現時趨勢不一，在貿易、貸款及債券的離岸融資地位提升，但同時在投資貨幣的動力有所減弱，因內地股市下跌所致。不過，該行編製的人民幣國際化指標（NRII）顯示，人民幣國際化整體趨勢樂觀，並料中央會在「一帶一路峰會」期間力求推動人民幣國際化。

內地官媒發表評論文章，指宏觀經濟指標改善明顯，為人民幣匯率基本穩定提供堅實基礎。文章提及，人民幣匯率走勢根本取決於經濟基本面，觀乎內地經濟後續回升動力較強，對人民幣匯率未來走勢形成支撐，中長期來看，內地市場和人民幣資產仍有較強吸引力，外匯市場供需取得進一步平衡。

人民幣中間價昨日開市報7.1795，較上一日調高一點子；在岸價則表現反覆，一度升至7.2984，惟其後回落至7.314；離岸價同樣先升後回，在經濟數據出爐後曾高見7.3047，之後在7.32算爭持。

財政部在港增發160億國債 另外，國家財政部昨宣布，將透過金管局債務工具中央結算系統發行人民幣國債，合共160億元（人民幣‧下同）；是次增發的是2025年、2026年、2028年及2033年國債，本月25日進行投標，並於本月27日交收，4項增發國債分別總值40億元、50億元、40億元及30億元。