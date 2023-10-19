碧桂園料無法如期償付境外債

他續指，中國房地產從2003年房屋商品化改革開始，到2020年，將近20年時間，房地產持續高增長。不過，與其他產業一樣，房地產不可能持續高增長，到了一定階段後，出現調整很正常，且這種調整是有利於淘汰落後產能，有利於結構優化，尤其是有利於房地產業高品質發展。