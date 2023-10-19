碧桂園料無法如期償付境外債
周三出爐的經濟數據揭示樓市還未能企穩回升，內房境外公開債務違約大軍恐再添一員。碧桂園(02007)支付1,540萬美元票息的寬限期已過，據報債券持有人沒有收到款項。該企昨日重申，預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務，希望透過尋求整體方案來解決目前面臨的困難。
早前遭惠譽下調信用評級至「BBB」的萬科企業(02202)表示，集團現時融資正常，會前置啟動境外債相關的還款準備工作，現階段融資正常，各項工作有序推進。
商品房銷售價量跌幅擴
官方數據顯示，內地首9個月商品房銷售面積按年跌7.5%，銷售金額按年跌4.6%，兩者跌幅均擴大。如是者，房企資金狀況未見好轉，首9月到位資金按年續跌13.5%，當中國內貸款、定金及預收款、個人抵押貸款等同告下跌。
另外，首9個月的房地產開發投資按年跌9.1%，跌幅較首8個月擴大0.3個百分點。同期房企施工面積按年減7.1%，新開工面積減23.4%，前者跌幅與首8個月持平，後者則略為收窄，保交樓工作持續推進，房屋竣工面積按年增長19.8%。
自中國恒大(03333)債務爆煲以來，內地一直展開出招救市，國家統計局副局長盛來運稱，從穩定樓市政策的實施初步情況，有正面效應，只是「政策的發揮還要有個過程」。他強調，房地產的調整是有利於房地產向高品質發展方向轉型，從基本面而言，房地產實現高品質發展、永續發展仍有堅實支撐，「不能說房地產一調整，大家就覺得沒底，這是不符合中國經濟發展階段變化的」。
他續指，中國房地產從2003年房屋商品化改革開始，到2020年，將近20年時間，房地產持續高增長。不過，與其他產業一樣，房地產不可能持續高增長，到了一定階段後，出現調整很正常，且這種調整是有利於淘汰落後產能，有利於結構優化，尤其是有利於房地產業高品質發展。
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