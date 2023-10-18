股市估市：觀望內地數據 港股仍反覆
美國聯儲局部分官員近期口風軟化，關注到金融收緊情況，認為或不需要進一步加息，「鴿」派聲音增強。不過，市場聚焦於以巴衝突以致中東局勢發展，市場近期波動性增加。
內地方面，9月居民消費價格指數（CPI）持平，通縮風險仍未解除，消費修復力度有待加強。另9月社會融資規模增量優於預期，惟正值信貸季末衝刺期，宜留意增長的延續性。市場靜候內地第三季國內生產總值（GDP）及9月3大增長引擎數據，預計港股維持區間上落格局。
板塊方面，華為與賽力斯合作的新能源汽車問界，新M7上市首月的大訂單已突破6萬單。目前賽力斯工廠已新增生產班次，每天22小時連續生產並開啟雙班運行機制。由於不少車企全年銷量目標進展落後，為了追趕目標，第四季價格戰將會加劇。在高息環境下，尚未有盈利的3大「造車新勢力」面對明顯資金壓力，行業洗牌料加快。
中石油上望6.5元阻力
個股方面，儘管目前以巴衝突未有令石油供應中斷，但若然局勢惡化，牽涉其他產油國，油價面臨上升風險，加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）展現出強烈穩價意願，油價下行空間有限。中國石油(00857)料受惠於高油價，而且人民幣貶值亦會帶動石油收入增加。
中石油受惠於成本傳導效率提升，加上內地需求回暖，進口天然氣業務虧損預期收窄。考慮到集團強勁自由現金流及低槓桿水平，有條件提高股東回報。集團重申有可能回購股份，並考慮提高末期派息比率。中石油現價對應2024財年預測市盈率6.4倍，股息率7.7厘，向上阻力位6.5元，支持位5元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：