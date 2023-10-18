輪商精選：小米睇升可跟進18898
市場對地緣局勢憂慮暫緩，港股連跌兩日後昨日隨外圍回穩。藍籌股中，小米集團(01810)表現突出，收市升3.98%。小米發布全新操作系統「小米澎湃OS」，創始人雷軍指，這標誌小米將邁向「人車家全生態」的關鍵。走勢上，小米股價過去3個月於約11.2至12.8元之間上落，昨突破13元水平，創2月以來最高。
騰訊好友考慮20034
即市資金流反映投資者傾向趁破位追入，當中以較價外條款較多資金留意，如小米認購證18898，行使價16.9元，實際槓桿約6.4倍，2024年4月25日到期。如計劃趁高做淡，可參考小米認沽證18405，行使價9.99元，實際槓桿6倍，2024年3月22日到期。
騰訊控股(00700)再次考驗300元心理關口，輪證資金流方面，輪場投資者傾向部署反彈。騰訊好倉周一再錄得約1,100萬元淨流入，為最多資金持好倉過夜的個股，兩日累計好倉資金流逾3,000萬元。
如投資者看好正股後市，可留意騰訊認購證20034，行使價371.08元，實際槓桿10.5倍，2024年2月26日到期。如計劃趁高做淡，可參考騰訊認沽證15598，行使價288.68元，實際槓桿11倍，12月19日到期。
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