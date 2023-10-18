甲廈租金今年料跌半成

商業市況疲弱，寫字樓空置率高企不下，以致租金持續受壓。有代理行最新報告預計，今年全年整體甲級商廈租金將下挫約4至5%。

第三季空置率近15% 高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，今年第三季甲廈整體空置率約14.9%，平均租金按季下跌約2.3%，首3季已累跌約4.2%。港島區租金走勢遜色，是拖累整體租金下跌主因，如銅鑼灣租金今年已下挫約8.6%，中環/金鐘亦錄約6%跌幅。由於空置率仍處高水平，預期全年租金將會下挫。

大額成交季增93% 至於通關後零售市道有所改善，該公司香港商舖服務主管吳凱寧認為，零售環境恢復趨勢漸見明顯，第三季一線街舖租金按季增長約2.1%，其中，餐飲業、休閒運動服飾及珠寶鐘錶等行業，把握現有租金水平進行擴張或搬遷，並預期今年一線街舖租金將按年增長約8%。

該行資本市場與投資服務主管翟聰指，雖然上季一億元或以上大額成交總額錄約53億元，按季大增約93%，但仍屬2013年第四季以來近10年第三低。該行將全年同類買賣總額預測，下調至約260億元，預期銀主盤及酒店資產將成為投資焦點，並建議政府放寬樓市調控措施，以幫助投資市場加快復甦。