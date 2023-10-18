工商廈買賣：銅鑼灣商廈呎價3年低三成

本港經濟環境不似預期，工商物業買賣價滑落。銅鑼灣乙級寫字樓麥當勞大廈19樓全層，以約3,000萬元登記轉手，呎價僅近1.1萬元，較3年多前同廈成交呎價低逾三成。

上述最新成交商廈單位建築面積約2,796方呎，成交呎價約10,730元。2020年同廈16樓01室，建築面積約842方呎，以約1,320萬元易手，涉及呎價約15,677元，上述每方呎做價低約5,000元。

另外，柴灣東貿廣場19樓A室商廈單位，建築面積約1,648方呎，以約1,100萬元沽出，成交呎價再跌穿七千元，僅約6,675元。資料顯示，該單位原業主於2011年以約1,015萬元買入，現時帳面獲利85萬元，物業升值約8.4%。

荃灣工廈每呎僅$1923 工廈市場方面，中原（工商舖）馬健邦稱，荃灣華隆工業大廈10樓D室連天台，單位面積約3,213方呎，獲投資者以約618萬元連租約購入，呎價只有約1,923元。該廈對上一宗成交追溯至2020年，成交呎價約2,376元，而最新成交呎價低近20%。美聯工商舖發表的《工廈快訊》指，9月錄約134宗工廈註冊，較8月少約27.6%，涉額約11.61億元，按月挫約17.4%。