公居屋成交：錦英苑三房賣365萬 8年輸55萬

二手居屋爆蝕讓潮，馬鞍山錦英苑三房單位減價後，於已補價自由市場僅售365萬元，原業主持貨約8年，帳面仍要虧損約55萬元。

中原胡耀祖表示，上述單位為E座低層2室，實用面積約554方呎，原先開價約400萬元，減價35萬元，獲區內上車客承接，呎價約6,588元。原業主於2015年以420萬元購入單位，期內帳面貶值約13.1%。

廣明苑累減120萬易手 未補價第二市場業主劈價求售。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座中層4室，實用面積約539方呎，同層多年前曾發生事故，上址早於2021年以488萬元放售，最近減至388萬元，剛以368萬元售，累減120萬元，呎價約6,827元。

他又表示，同區居屋和明苑B座高層2室三房戶，實用面積約597方呎，8月放盤，減價56萬元，外區綠表客以482萬元購入，呎價約8,074元。

采頤花園呎售9897元 世紀21富山（香港）黃澤龍稱，新蒲崗居屋采頤花園1座中層D室，實用面積約584方呎，三房設計，放盤約一年半，減價72萬元，以578萬元成交，呎價約9,897元。

另外，第二市場公屋單位都錄成交。美聯梁浩文表示，屯門山景邨景安樓低層C8室，實用面積約490方呎，用家以綠表價170萬元承接，呎價約3,469元。