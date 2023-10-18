新盤概況：ONE SOHO周六售47伙 減價幅度最高逾15%
樓價偏軟，發展商順應市況擴大減幅賣樓。信和置業(00083)的旺角ONE SOHO，繼上周將16個單位減價最多約13.5%後，昨再次修訂價單，為12個單位添加折扣，令最高折扣率增至28%，實際減價最多達15.8%。項目同步落實本周六發售47伙。
價單顯示，最新減價的單位包括8伙一房及4伙兩房，實用面積320方呎及374方呎。該批單位在今年3月的最高折扣率為14.5%，現時則調升到介乎21至28%，最新折實價657.57萬至907.78萬元，折實呎價20,549至24,272元；並額外提供現金回贈。
每買家限購一單位
是次減價最多的單位為27樓A7室，實用面積320方呎一房，折實價由819.09萬元降至689.76萬元，減價129.33萬元或15.8%。周六將發售的單位涵蓋最新減價的12伙及上周減價的16伙，每位買家限購一伙，截票時間為周五下午5時，開售當日將抽籤決定揀樓次序。
維港滙I特色戶1120萬沽
市場觀望氣氛濃厚，新盤交投稀疏，昨單日錄約7宗成交。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，招標沽出5座2樓B室兩房連平台特色戶，成交價1,120萬元，呎價約27,317元。
Bellevue賣355萬
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，最新售出C座21樓12室開放式戶，成交價355.81萬元，呎價約15,606元。鼎珮集團的長沙灣睿峰連錄兩宗成交，共涉逾2,539萬元。
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