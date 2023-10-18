新盤概況：ONE SOHO周六售47伙 減價幅度最高逾15%

價單顯示，最新減價的單位包括8伙一房及4伙兩房，實用面積320方呎及374方呎。該批單位在今年3月的最高折扣率為14.5%，現時則調升到介乎21至28%，最新折實價657.57萬至907.78萬元，折實呎價20,549至24,272元；並額外提供現金回贈。