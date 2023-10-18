業主蝕讓 唔等減辣

海翩滙冧22% 天賦海灣11載貶14% 施政報告減辣消息傳出後，仍未能遏止二手樓市跌勢，持貨逾10年業主都要蝕讓離場。大埔白石角天賦海灣四房大單位議價後以1,200萬元售出，呎價險守萬元關口，約11年帳面貶值約14.7%。將軍澳海翩滙開放式單位劈價後以420萬元沽，約4年樓價帳面急挫約22%。

中原賴思沛表示，上述單位為天賦海灣7座高層C室，實用面積約1,116方呎，四房連套房及工人套房間隔，成交呎價約10,753元，新買家為外區用家。原業主於2012年以1,407萬元購入，帳面蝕讓約207萬元離場。

大興傳賣410萬跌價16% 將軍澳二手市場再錄貶值個案。市場消息透露，海翩滙3座中層H室，實用面積約271方呎，經多次降價後獲承接，成交呎價約15,498元。據了解，單位於2019年二手購入，最新成交價帳面低近120萬元。中原柯勇則指，全區10月暫錄約57宗二手買賣，按月增約21%。

消息稱，屯門大興花園2期7座高層H室，實用面積約419方呎，最新叫價425萬元，市傳再減至410萬元售出，呎價約9,785元。單位於約5年前購入，帳面跌價約16%。

多區上車盤錄減價及低價成交。中原梁健文表示，同區豫豐花園1座高層F室，實用面積約584方呎，三房間隔，叫價540萬元，原業主已移民，見放盤多時未獲承接，加上有感後市不樂觀，累減35萬元，以505萬元沽貨，呎價約8,647元。新買家為同屋苑業主，增持一伙予家人居住。

粉嶺中心呎價穿萬元 粉嶺中心成交呎價跌穿萬元關口。市場消息指，該屋苑G座低層3室，實用面積約535方呎，三房間隔，成交價約520萬元，呎價約9,720元。

港島單幢樓再現低位。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角東寶大廈高層H室，實用面積約342方呎，放盤約兩個月減價50萬元，成交價500萬元，呎價約14,620元，料屬屋苑近9年來的做價新低。

此外，西貢村屋做價跌返10年前水平。世紀21奇豐廖振雄稱，躉場路龍景別墅單號屋，建築面積約1,750方呎，原先叫價2,700萬元，累減620萬元，成交價2,080萬元。據了解，原業主於2013年2月以2,000萬元購入，現轉售帳面只升值80萬元或約4%。

施政報告前二手市場實錄