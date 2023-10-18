簡訊一覽
●六福集團(00590)公布，9月底止第二財政季度同店銷售按年增長31%，港澳按年增長41%，內地按年下跌8%。若看9月30日至10月6日期內，港澳市場同店銷售按年增長約50%，比疫情前2019年同期高近30%，但內地錄得單位數跌幅，並且較2019年同期跌約15%。
●津上機床中國(01651)預期，截至9月底止半年純利約2.2億元人民幣，按年減少約27%，主要是地緣政治衝突加劇和內地經濟下行，使公司生產的數控高精密機床需求減少。
●消息指，內地私募基金謝諾投資（Cherami）考慮最早明年來港上市，現正與顧問商討有關事宜。據報其首次公開招股（IPO）規模應少於本月上市同業天圖投資(01973)的11億元，計劃尚處早期階段，尚未作出最後決定。據了解，謝諾成立於2013年，現時管理的資產逾100億元人民幣。
●BC科技(00863)昨日股價曾暴挫37.44%，原因或涉外媒指該企正在考慮出售虛擬資產交易平台OSL業務。該企於昨日午市期間發澄清公告，稱報道的內容及陳述與事實不符，極具誤導性。該股收市仍跌22.09%，收報3.35元。
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