多地出招催生 創人口紅利谷經濟

按中國曆法，明年是生肖屬龍之年。中國人視龍為正氣「祥獸」，故不少人都喜歡在龍年生育，為家庭誕下「龍女」或「龍仔」！適逢全球主要經濟體都面對人口老化問題，國與國之間的經濟戰，石油、晶片等供應可透過技術突破來解決，但新生嬰兒卻要靠居民各自努力來實現。為了創造人口紅利，多地政府各出奇謀催谷生育，企業亦響應號召，加入出招「催生」行列，務求為推動經濟增長創造更多彈藥。

日本 伊藤忠商事禁8時後加班 日本是人口老化的國度，生育率長期低迷，勞動力嚴重不足。為了扭轉形勢，日本政府除了歡迎海外人才移民定居日本，企業亦配合政府目標，落實方便生育的政策。

於2010年起就任日本企業伊藤忠商事（Itochu Corp.）執行總裁的岡藤雅宏（Masahiro Okafuji），據報當年為了提高生產率，下令禁止員工晚上8時後在辦公室工作和加班。到晚上8時，保安會巡查公司於東京的辦公樓，促請員工回家，勸告不願離開而繼續工作的員工在第二天早點來完成工作，並設額外加班報酬等。

員工生育率遠超全國 結果10年過後，從2010到2021年，該公司每名員工的利潤增長逾5倍，且多了女性員工放產假生B，再重新返回工作崗位，全職員工的生育率更大增，在截至去年3月底的財年，幾乎每名女員工生育了兩個孩子，遠遠超過日本目前約1.3的全國生育率，令該企成為催谷生育的典範企業，加上盈利增長，股東亦能受惠，成就雙贏局面。

內地 企業出銀彈 生一個賞5萬 內地的人口老化問題亦受重視，尤其是近幾年當局放寬生育限制，但人口依然負增長，意味須提供更大補助和鼓勵，才能實現刺激生育，促進內需目標。

資料顯示，中國於2015年底通過「二孩政策」，但2020年生育率仍從千分之十二，下滑至千分之八。2021年8月，「三孩」生育政策正式入法，社會撫養費制度徹底退出歷史舞台。可去年內地人口按年再減85萬，是61年來首次負增長，面對人口紅利消失，如今舉國都在積極想方設法鼓勵生育。

深圳擬補貼生B 深圳市衞健委早前就《深圳市育兒補貼管理辦法》公開徵求意見，初步擬定深圳市育兒補貼標準顯示，直至子女滿3歲，生育第一孩3年累計發放補貼7,500元人民幣；生育第二孩累計補貼1.1萬元人民幣；生育第三孩累計補貼1.9萬元人民幣。此前濟南、長沙、哈爾濱、攀枝花等多地亦已出台相關政策紅利，向擁有多名子女的家庭給予補貼。

南韓 未滿30歲多仔公免兵役 作為電子大國的南韓，同樣面對高齡化及少子化問題。當地政府數據顯示，公私立及企業託兒設施已從2017年的4萬多所降至約3萬所，減幅逾兩成。同時，當地的療養院、老年科醫療機構、老人福利機構等老人照護機構數量從2017年的7.6萬所激增至8.9萬所，可見人口老化問題愈趨嚴重。

事實上，南韓是全球生育率最低的地方，去年總生育率跌至0.78，打破前年0.81的紀錄，創新低。南韓總統尹錫悅曾坦承，國家在2016年已花費逾2,000億美元，圖刺激生育，但該國生育率卻連續8年下滑。分析指，樓價高企、工作主義文化、薪金停滯、生活成本高、育兒經濟負擔重、家庭婚姻和性別觀念改變等因素，都不利生育。

網友憂高中爸媽湧現 為此，南韓政府擬定多項計劃，包括向有一歲以下兒童家庭提供每月100萬韓圜津貼，能領到滿18歲為止；將「有薪育嬰假」從一年延長至一年半；若男性在30歲前生下3個或以上的孩子，就不用當兵；另擬推出「男性育嬰假」制度，夫妻兩人合計有480天育嬰假，男性至少請到90天。

不過，關於「30歲前生3個B或以上可免兵役」的做法最具爭議，有網友擔憂「這會讓很多人故意不避孕」、「會出現很多讀高中的爸媽」，也有網友批評是「把女人當作生育機器」。

台灣 三代皆賞 設祖父母禮金 台灣去年出生數目僅13.89萬人，死亡數則為20.72萬人，已連續3年人口負增長。為了催谷生育，當局推出生育補助政策，惟成效不彰。

部分台灣公司除了向生育的父母及嬰兒提供補助外，就連升格為祖父母的都會獲得禮金。企業有意識地將人才的家庭支援納入長期規劃，讓員工都能無後顧之憂繼續為公司打拚。

香港 調高額外子女免稅額 聯合國人口基金4月發布的「世界人口狀況」報告顯示，香港生育率位列全球最低水平，只有0.8，即平均每名女性只生育0.8個孩子。根據港府數據，過去30年香港的生育率確實不斷下跌，1991年每一千名女性就有1,281名活產嬰兒，到2021年已跌至772名，創30年新低。

香港將基本和額外子女提供免稅額由12萬元提高至13萬元，並讓九成的半日制幼稚園免費外，其他家庭友善措施有限，最重要是解決不了居住環境狹窄及成本高昂的問題。港府亦表示研究如何讓市民更願意生育，惟被問及會否提供經濟補貼或房屋資助鼓勵生育，卻未有具體回應。

星洲 新生兒補貼增 優先買樓 新加坡同樣面對人口老化，早前就宣布每名新生子女額外提供3,000新加坡元的補助，令補貼額增至最少1.1萬新加坡元（約6.3萬港元），並讓育孩家庭及年輕夫婦享有預購組屋的優先權，有估計對於擁兩名孩子的新加坡家庭，累計獲得的經濟誘因折合多達90萬港元。

總體而言，「銀彈」對催谷生育的作用未必太大，如何提供更多支援、緩減生活及家庭壓力，倒是制訂催谷生育政策的癥結所在，可以做的是增加公共託兒設施、發展居家託育服務、擬定方便育兒的請假制度，並保障請產假和育嬰假的勞工就業權利等，讓為人父母者也有條件繼續工作，實現自我職業規劃。此外，華人社會普遍重視「先結婚後生子」的觀念，惟隨着結婚率低企，意味生育率也難大升，故要刺激生育，婚姻觀念可能都要大革新。

世界人口增長率 攜程料未來將投入10億元人民幣作生育補貼。 香港的生育率位長年低企。