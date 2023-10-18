高盛去季純利挫36% 擬撤Apple Card業務

作為一家沒有零售銀行業務的華爾街投行，高盛上季業績一如市場預期錄得倒退，收入按年跌1.31%至118.17億美元，純利按年減少36.46%至18.82億美元。消息指，高盛因為與蘋果公司（Apple Inc.）合作的Apple Card業務錄得虧損，正尋求退出相關業務，並且已經與美國運通接洽。

受累新股市場淡靜，高盛於截至9月底止季度的投行顧問費用收入按年跌14.5%至8.31億美元。另邊廂，債券承銷收入按年增長26.52%至4.15億美元；債券投資方面的收入則為3.26億美元，與去年相若。整體而言，高盛上季投資銀行相關收入為15.55億美元，按年升0.71%；而投資管理相關的收入則為24.09億美元，按年升5.51%。

美銀淨利息收入升逾4% 值得留意的是，以Apple Card業務為主的消費者平台收入為5.01億美元，按年增長72.75%，惟按季倒退13.17%。雖然業績中未有披露該業務的盈虧，但有指高盛為增加一位Apple Card用戶，就要花費350美元成本。有媒體更引述高盛的高層稱，公司一開始就不應該開始相關業務。

另邊廂，美國銀行上季收入按年增長2.71%至251.67億美元，純利按年增長10.5%至72.7億美元。與其他零售銀行同業一樣，其增長主要是受到淨利息收入（NII）的帶動，季內NII按年增長4.46%至143.79億美元。