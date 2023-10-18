全球手機銷量10年新低 小米推新操作系統 股價揚

數據顯示，5大手機品牌銷量已降至3年以來低位，其中三星下滑13%、蘋果公司（Apple Inc.）跌9%，小米、OPPO均倒退15%，vivo下降14%。Apple的iPhone 15發布後17天的銷量，較iPhone 14少4.5%。

傳發布會提前本月舉行 不過，若按季比較，第三季全球手機銷量升2%，主要受惠於新產品在9月發布；而第四季有不少購物優惠及促銷活動，故Counterpoint預期上月強勁表現可延續至年底。

市傳小米年度旗艦產品發布會由12月提前至本月27日舉行，屆時會發布新手機「小米14」系列，並於月底開賣。雷軍預告，小米14系列是第一款搭載小米澎湃OS系統的手機，已交付工廠開始生產。

他指出，新系統基於深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，為未來百億設備、百億連接做好了萬物互聯的公有底座，並形容為「邁向『人車家全生態』的關鍵跨越」，對小米是一個劃時代的里程碑。

愛立信料本季業績仍弱 另邊廂，華為被歐美多國排擠後，本應受益的瑞典通訊公司愛立信卻由於北美及歐洲電訊商對5G基礎設施的投資減少，今年第三季淨收入645億瑞典克朗，根據可比單位和貨幣調整按年下降10%，預計疲弱情況將持續至第四季，而季內息、稅及攤銷前利潤率約為10%，並將無限期推遲實現15至18%的目標。受累於展望不濟，愛立信在瑞典的股價昨日最多曾挫逾9%，全日亦低收約6%。