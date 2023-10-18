國美傳廣東門店全線關閉
內地大型連鎖家電零售商之一國美零售(00493)被指部分門店出現問題。內媒引述消息指，該企旗下國美電器在廣東的門店已全部關閉，或涉拖欠供應商貨款及未發放工資。本報向國美零售查詢有關消息，惟至截稿前未獲回覆。該公司股價昨日逆市跌2%，以0.049元收市。
消息人士指，國美一些區域分公司從去年11月至今一直沒發工資，部分則正常發工資到今年1月，該企內部現已剩下很少員工，主要集中在處理訴訟、仲裁事務。更有家電供應商稱，國美賒帳至今仍未「找數」，而且國美一些門店由於欠租被法院查封，一些廠家未能收回店內的雪櫃和電視機等的樣機，只能計提壞帳損失。
事實上，國美去年5月以每股0.4元配售19.62億股，融資約7.76億元，原擬將所得款項60%拓展線上線下平台業務，10%償還債務，30%用於一般資本，但由於流動性問題去年下半年起出現進一步惡化，所得款項未按原計劃使用，年末已全部用於還債。
黃光裕上月3度減持
另外，該企大股東黃光裕上月曾3度大手減持公司股份，分別在9月7日、11日和14日在場內合共減持逾6.6億股，帳面套現約4,050.46萬元，其好倉降2.23個百分點至22.82%。
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