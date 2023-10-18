謝瑞麟料半年轉蝕5千萬 18載最差

奢侈品消費復甦需時 該企解釋，房地產市場低迷及經濟前景黯淡削弱消費者信心，就算政府的「穩增長」政策正逐步提振復甦，仍要一定的時間始能刺激奢侈品消費，尤其是天然鑽石產品。

就9月底止半年而言，24K金首飾銷售增加有助內地銷售表現改善，可惜其利潤率較低，人民幣貶值和利率上升繼續令集團盈利受壓。宏觀經濟及地緣政治不明朗下，集團對業務發展保持審慎態度。

謝瑞麟股價昨日收報一元，零成交，且連續3個交易日無升跌，股價今年以來累跌18.03%，如果與今年內即市高位比較，更累跌32.88%。公司於3月底止上一財政年度已經錄得虧損7,154.3萬元，按年盈轉虧。

單計3月底止下半財年，更蝕7,346.2萬元，原因包括財務費用按年上漲1.16倍，3月底淨負債比率按年飆33.9個百分點至51.4%，淨借貸（即總計息負債減現金及現金等價和已抵押定期存款）按年暴漲1.5倍。