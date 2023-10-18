比亞迪估首9月賺225億

上季銷量續新高 穩居全球第一 明言競爭加劇 中國電動車龍頭比亞迪股份( 01211 )發盈喜，預告截至今年9月底止首3季純利介乎205億至225億元（人民幣‧下同），按年增長1.2至1.41倍。不過，連比亞迪都承認競爭加劇下，難怪美國老牌車廠福特急急呼籲工人停止罷工，不要破壞國家的經濟命脈。

單計上季，比亞迪預計賺95.45億至115.45億元，按年增長放緩到67至101.99%，但下限仍是集團最強季度純利。該企稱，期內新能源汽車銷量持續創新高，穩居全球第一，就算行業競爭持續加劇，憑着品牌力不斷提升、規模優勢持續擴大，以及強大的產業鏈成本控制能力，盈利持續向好。

然而，比亞迪承認汽車產業競爭加劇一語仍值得關注。面對如此局勢，內地車企紛紛急於進軍海外。中通客車海外營銷公司總經理助理王峰稱，該企針對中東和非洲的氣候環境度身訂造產品，如加大冷氣功率和減輕顛簸感，以打破被歐美品牌佔據的局面，中東已成主要海外市場，更說高性價比、靈活訂製的中國新能源汽車正搶佔海外新興市場。

內媒引述本屆廣交會多家車企負責人指，新能源汽車出口主要集中在東南亞、中東等新興市場，中亞、拉美、非洲的增長亦明顯。業界則指，現時「出海」困難包括製造技術落後，配件體系、售後服務和充電樁等配套尚未完善，海外設廠會成未來大勢，中國車企從單純出口產品轉型到輸出工業能力。王峰稱，整車出口還牽涉零部件維修保養、前期基建建設等諸多事項，因此長遠必須「多方協作、共同出海」。

UAW罷工致600億經濟損失 比亞迪曾以政策風險為由暫時無意進軍美國，但結合以上情形，仍可理解福特執行主席、創始人曾孫比爾‧福特為何對美國車廠目前罷工僵局憂心忡忡。他直言，高昂的勞工成本會抑制公司開發新車和建設產能，而這些正是公司的命脈，一旦失去，不但福特會在行業競爭中落敗，連美國也會蒙受損失，並且抹殺大量就業職位，摧毀社區。

福特總部所在地密歇根州的經濟諮詢公司Anderson Economic Group估計，全美汽車工人聯合會（UAW）過去4周的罷工已造成77億美元（約600.6億港元）的經濟損失。