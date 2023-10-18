世銀憂高息累投資變難

美國國債孳息率持續高企，10年期債息於4.7至4.8厘之間徘徊，目前全球最頂尖、最有話語權的經濟學家及財金界人物都一致認為，利率將會在高位持續更長時間。不過，世界銀行行長邦高（Ajay Banga）警告，利率上企將使世界各地企業和央行的投資環境變得更加複雜。

邦高認為，考慮到持續緊張的地緣政治局勢，利率可能會在更長時間內保持較高水平，使投資環境變得複雜化。滙豐環球銀行及資本市場行政總裁高國揚（Greg Guyett）亦表示，市場對借貸成本持續上升的擔憂，導致資本市場環境「非常淡靜」。

耶倫：美債務成本可控 美國財政部長耶倫則稱，即使美國國債達到國內生產總值（GDP）約98%，利息支出仍然可控。她又謂，美國的財政狀況絕非無法解決，但較高的利率可能會持續，並堅稱經濟處於良好狀態。

不過，國營大型按揭證券公司房利美的研究指出，過去數月美國的長期國債利率快速上升，可能會對未來經濟增長帶來壓力。除非出現另一場嚴重的信貸危機事件，否則信貸緊縮的周期仍會持續，並且隨着時間推移，預計將給消費、商業投資和就業帶來壓力。

根據評級機構標普的壓力模擬測試，在全球融資收縮1%的情況下，2024年現金流為負的企業比例可能上升至13%。標普研究所追蹤的兩萬間全球公司當中，有9%在2022年錄得負現金流，在基準情景預測下，明年該比例會升至10%。從地域來看，亞太區企業在高利率環境下最為脆弱。