美收緊AI晶片輸華限制 英偉達曾挫7%

美國正式收緊對中國的先進晶片及設備出口限制，不但納入英偉達（Nvidia）為繞過美國限制而推出的「閹割版」人工智能（AI）伺服器晶片A800和H800，更將被視為「中國版英偉達」的圖像處理器（GPU）晶片設計公司摩爾線程和壁仞踢入貿易黑名單。

新規定還將要求企業在銷售低於技術管制門檻的晶片時，須事先知會美國政府。消息觸發半導體股於美股周二早市全線下跌，英偉達曾挫7.84%、超微半導體（AMD）亦跌4.5%。英偉達稱，不預期新規例在短期內會對財務業績有重大影響。

美零售升0.7% 道指低開 美國經濟表現仍然相對平穩，投資者亦對新一季上市公司業績期持樂觀態度。不過，此前多次唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson卻再度警告，標指今年底可能會跌至3,900點水平，即較目前水平下跌近一成。他此前曾經因為堅持看淡的立場，錯失了今年稍早之前的美股升浪。

Wilson對美股一直持審慎態度，但其看淡立場，完全錯失了今年由人工智能（AI）熱潮所引發的股市升浪，並因此而「認錯」，沉寂了一段時間。隨着近期美股升勢失去動力，他認為市場升勢的廣度不足、盈利預測不斷向下修，以及消費者的財務狀況轉差，股市在年底反彈的機率愈來愈低。

美股3大指數周二早段全線向下，道指曾跌129點，報33,854點；標指跌33點，報4,340點；以科技股為主的納指跌198點，報13,365點。

數據方面，美國9月零售銷售按月上升0.7%，好過預期；9月工業產出則按月升0.3%，同樣好過預期。

強生列帳淨利潤飆4.8倍 另外，大型藍籌股、醫療保健產品生產商強生公布，上季收入按年升6.77%至213.51億美元，持續經營業務的淨利潤為43.09億美元，按年大致持平；連同出售業務在內的列帳淨利潤為260.28億美元，按年增長4.83倍，主要貢獻來自分拆消費者健康業務Kenvue帶來的盈利。強生股價早段升0.9%。

外媒報道指，社交應用程式Snap的用戶增長趨勢好過市場預期。報道引述該公司內部備忘錄指，其預計到明年將擁有超過4.75億的日活躍用戶，多過華爾街的預期。Snap股價曾跌1.85%。

微軟旗下職場社交媒體網站LinkedIn宣布今年第二輪裁員計劃，工程、人力資源、財務等團隊共668名員工將會被裁，佔總人手約3%。報道指，由於LinkedIn收入增長放緩，加上科技行業整體表現平平，正在調整組織架構。微軟股價曾跌1.57%。