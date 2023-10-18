人行傳要求內銀對地方債展期減息

地方政府融資平台（LGFV）風險惹市場關注。消息指，為化解債務危機，中國人民銀行上周向主要國有銀行發出命令，要求延長地方政府融資平台貸款期限、調整還款計劃，並降低未償還貸款的利率。

逾期貸款照樣歸「正常」 據了解，原本在2024年或之前到期的貸款如果逾期將被歸類為「正常」貸款，而非不良貸款，不會影響銀行的表現評核。

人行會優先為天津、貴州、廣西等12個「高風險」省市化債，尤其是今年和明年到期的上市債券和非標準債務產品，鼓勵內銀為他們借錢「債冚債」。

不過，為免有關做法使內銀蒙受嚴重損失，據報展期的貸款息率，不得低於國債孳息率（10年期中國國債孳息率昨日約為2.7厘），而且不能夠長過10年；一些地方政府亦需要將其在當地國有企業的部分股權質押或轉讓給銀行，以換取銀行貸款展期的幫助。

另外，人行會增設一項緊急工具，方便銀行向短期流動性緊張的LGFV放貸，還款期為兩年以內。有機構上月估計，地方政府的表外債務達到55萬億至60萬億元（人民幣‧下同），其中7月份未能償還短期債務的LGFV數量創歷史新高，負債金額達到18.6億元，較6月份的7.8億元高逾一倍。

為免樓市危機發酵，陝西省國資委近日發布《陝西省省屬企業投資監督管理辦法》，對主業中有房地產開發業務的省屬企業，嚴禁他們開發境外房地產項目，嚴禁參與多輪競拍高價拿地，嚴禁舉債購地托市等。