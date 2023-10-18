京東快遞升級港澳服務迎旺季
中港兩地商貿愈趨頻繁，加上電商購物優惠節將至，再有內地物流公司在港擴大版圖。京東物流(02618)旗下京東快遞升級港澳快遞服務，在港推出最快4小時送達服務。京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，選擇在現時全面升級服務是為了更好地應對即將來臨的購物優惠節及聖誕節等旺季。
京東快遞指，在港有4個快遞營運中心，為進一步縮短中轉環節，每個營運中心集分揀及快遞站點功能於一身，並配備眾多半自動化操作設備，大大提升中轉效率，本港快遞團隊有逾100人，而夜間派送時間將延長至晚上10時。
阿里派10億紅包吸客
值得留意的是，內地最大型電商購物優惠節開始倒數，各電商積極備戰。阿里巴巴(09988)旗下淘寶直播將聯合逾20位主播及超過100家品牌，於日前開始至23日派發10億元人民幣紅包，以吸引消費者。另據內媒報道，淘天集團今年以「全網最低價」為活動核心目標。主體活動將分為兩波，第一波為「搶先購」，第二波為「狂歡日」，除此之外，將新增「天天低價」活動，自下周二起至11月11日。
京東集團(09618)則將於下周一晚上8時開始購物優惠節，有別以往的「預售期」，今年會直接現貨出售，並以「真便宜」為主題，分為「起售期」、「開門紅」、「專場期」、「高潮期」、「返場期」5個階段，各階段設不同促銷活動和優惠。
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