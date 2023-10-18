京東快遞升級港澳服務迎旺季

京東快遞指，在港有4個快遞營運中心，為進一步縮短中轉環節，每個營運中心集分揀及快遞站點功能於一身，並配備眾多半自動化操作設備，大大提升中轉效率，本港快遞團隊有逾100人，而夜間派送時間將延長至晚上10時。