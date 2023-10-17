中東戰火掀博弈 提防美霸再攪局

以巴爆發嚴重衝突至今逾周，雙方戰火未有停止迹象，隨着以色列猛烈轟炸加薩，短期內若無法扭轉惡化趨勢，只怕不穩定因素會在中東地區蔓延，後果難以想像。刻下環球金融市場表現雖然仍算平靜，但反予人暴風雨來臨前的平靜感。見到中國近期連番出招維穩資本市場，不排除正為一場全球金融風暴作準備，得提防年底前在戰禍引起的避險需求下，美元匯價會再發狂，又在全球貨幣市場上演「一匯獨強」的場面，衝擊非美元貨幣之餘，亦令明年環球經濟開局變得更暗淡無光。

雖然如今全球都在推動新能源應用，但目前為止，石油作為能源業之首，仍是全球的主要能源，既為生產者的主要成本之一，其供需變化足以影響全球物價與經濟景氣，故也被大國視為博弈的籌碼。

目前，美國憑着頁岩油氣技術趨成熟，基本上已實現能源自給自足，不用再依賴中東供應，理論上中東一亂，美國也不缺能源供應。不過，若然以巴衝突升溫，將整個中東推向戰亂邊緣，導致全球石油價格飆升的話，物價波動將打亂美國的抗通脹部署，甚而令其貨幣政策方向再添變數。

據聯儲局上次議息會議的預期，明年利率料將會回落。惟如今中東局勢未明，若今季油價再度飆升，打亂聯儲局的貨幣政策部署，在通脹反彈的風險上升之下，局方非但要延遲明年的減息動作，更可能須延長目前的加息周期，令經濟活動加速轉冷，高估值的美股亦難再離地心吸力，變相加大美國經濟陷入衰退的風險。

如是者，資金湧往美元避險，是可以預期的結果。去年美元「一匯獨強」，令一眾非美元貨幣面對極大的貶值壓力，金融市場風聲鶴唳的場面，仍令人記憶猶新。今年以來，中國經濟復甦步伐未如理想，至今內部需求仍相對疲弱，資本市場亦面對信心危機，若然在美元走強下，人民幣再來一場貶值潮，恐令中國資產面臨更大壓力。可是，這個外部風險非中國可以控制，只有在國際金融市場再現風暴之前，把握時間固堤築壩做好「防風」措施，故見近日連番出招為維穩A股，其意在「守」，短線未見太大刺激作用料在當局的預期之內。

另邊廂，美國財長耶倫表明，美國有能力同時支持以色列和烏克蘭兩個國家的戰爭，變相說明已為再來一個持久戰禍作好準備。反正世界愈亂，美元不愁捧場客、美債也不愁買家。美國保住發債能力，印銀紙遊戲才能繼續，以應對規模日益龐大的財政赤字黑洞。

本周中俄領導人將會面，而下月如無意外中美領導人也會碰頭。此前中國的華為與美國的蘋果公司在智能手機市場也來了一次硬碰，美國盛傳將對供華高端晶片加強圍堵力度。到底俄烏戰爭、以巴衝突如何發展，中美又會否正視理順雙方的「競合」關係，且拭目以待。惟要有心理準備，迎面而來環球金融市場可能再現極端動盪，年關難過，明年展望也是一片迷濛，得做好準備應對漫長的經濟寒冬！