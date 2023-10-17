產經

輪商精選：看好小米可留意20085

環球地緣政治風險升溫，油價金價應聲彈起，國際油價上周五大升近6%，創4月以來最大單日升幅，金價亦重上每安士1,900美元。恒生指數繼上周五急挫後未站穩，昨日失守20天線即17,676點。
值得一提是，反映恒指波動性的恒指波幅指數昨曾升至26.06，投資者現階段看好波動性或再上升，以窩輪入場的話，看好可留意恒指認購證17524，行使價19,200點，12月到期，實際槓桿15.6倍；相反，如看淡可留意恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿11.2倍。
博騰訊反彈吼20084
個股方面，騰訊控股(00700)上周五為最多資金流入好倉的個股，金額接近2,000萬元。騰訊周一相對恒指偏弱，回試近300元整數關。有大行續看好騰訊，預期第三季收入有望增一成至超過1,500億元人民幣，維持「買入」評級及輕微上調目標價至472元。投資者如看好騰訊，可留意認購證20084，行使價360.2元，2024年3月到期，實際槓桿9倍；如看淡可留意騰訊認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿10.4倍。
在芸芸科技股中，小米集團(01810)逆市中仍能保持於8月尾以來高位。有報道指，首款小米汽車料明年發售，賣點預計為自動駕駛、軟件生態以及快速充電等。投資者如看好小米股價有望上破8月高位12.88元，可留意小米認購證20085，行使價14.71元，2024年4月到期，實際槓桿6.1倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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