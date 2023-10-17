輪商精選：看好小米可留意20085
環球地緣政治風險升溫，油價金價應聲彈起，國際油價上周五大升近6%，創4月以來最大單日升幅，金價亦重上每安士1,900美元。恒生指數繼上周五急挫後未站穩，昨日失守20天線即17,676點。
值得一提是，反映恒指波動性的恒指波幅指數昨曾升至26.06，投資者現階段看好波動性或再上升，以窩輪入場的話，看好可留意恒指認購證17524，行使價19,200點，12月到期，實際槓桿15.6倍；相反，如看淡可留意恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿11.2倍。
博騰訊反彈吼20084
個股方面，騰訊控股(00700)上周五為最多資金流入好倉的個股，金額接近2,000萬元。騰訊周一相對恒指偏弱，回試近300元整數關。有大行續看好騰訊，預期第三季收入有望增一成至超過1,500億元人民幣，維持「買入」評級及輕微上調目標價至472元。投資者如看好騰訊，可留意認購證20084，行使價360.2元，2024年3月到期，實際槓桿9倍；如看淡可留意騰訊認沽證15566，行使價288.68元，12月到期，實際槓桿10.4倍。
在芸芸科技股中，小米集團(01810)逆市中仍能保持於8月尾以來高位。有報道指，首款小米汽車料明年發售，賣點預計為自動駕駛、軟件生態以及快速充電等。投資者如看好小米股價有望上破8月高位12.88元，可留意小米認購證20085，行使價14.71元，2024年4月到期，實際槓桿6.1倍。
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