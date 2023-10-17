股市估市：新世界售新創建有利發展

港股上周走勢反覆，恒生指數18,000點得而復失，上周五更由頭跌到尾，昨日仍未能止跌，收市跌173點，報17,640點。技術上，恒指整個反彈走勢已被破壞，而且內地股市未見起色，投資者暫宜觀望。

套現助減債兼派特別息 新世界近日公布，其獨立財務顧問新百利認為上述交易公平，並建議股東大會通過。的確，參考新百利的意見，過去5年新世界的總借貸及永續資本證券持續趨升，而自2023財年以來，其利息負擔已增加34億元，2021至2023年度，現金及銀行結餘已減少74億元。加上9.15元的作價，收益回報率為6%，低於用出售款項償還債務，一來一回之下，新世界之財務狀況料可大幅改善。

新世界上年度收入為952億元，按年增加四成，核心盈利110億元，按年增長21%。集團在業績報告中表明，其可動用資金約939億元，包括現金及銀行結餘545億元，以及可動用銀行貸款394億元，並強調可見將來並無供股或配股計劃，亦無向股東集資之需要。參考財務報表，集團未來一年須償還的債項為492億元，其現金水平確可應付償債需求。

走勢上，新世界股價的最大反彈阻力處於15.5元，一旦升穿，料不難向上挑戰17元的下降軌上方位置，若股東會通過決議，或成為上升催化劑。

由於完成交易後，集團將派發1.59元的特別股息，對小股東而言具一定吸引力。由於11月2日舉行的特別股東大會通過決議的機會不小，在此之前部署股份，具一定值博率。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）