專家點評：環球利率高企窒礙股市翻身

美國債息早前再創十多年的新高後，上周明顯回調，因而利好港股走勢。美債息回調，部分原因是以巴衝突引發資金流入債市避險，另有部分是受美國官員放「鴿」的言論影響。

儘管前者屬於戰事理應利淡股市，但早前資金過度炒作債券價格下跌，因此以巴事件反而有助上周港股。

恒指考驗10天線支持 另外，美國財長耶倫認為美國的基本情景是「軟着陸」，失業率依然處於低位，可能導致高通脹持續存在的工資壓力已經緩解，而通脹本身也在下降，她再提出美國經濟面臨的風險主要是受到全球外部衝擊，以巴局勢帶來了額外的擔憂，因此估計整體債券孳息率短期再大幅抽升機會較微。儘管如此，恒生指數自上周急速反彈至50天平均線後，昨日已回落，再度考驗10天線約17,599點支持。

本周需要關注的事項甚多，主要看外圍。本周美國聯儲局主席鮑威爾將在紐約經濟俱樂部發表講話，加上多位聯儲局官員也將發表例行講話，有關通脹和美債孳息率的看法，以及政策路徑的潛在線索為外界所關注。聯儲局也將發布經濟狀況褐皮書，展示8月下旬以來美國經濟的運行情況。

此外，美國公布9月零售銷售數字，而大型企業有美國銀行、高盛、摩根士丹利等大行公布業績，特斯拉（Tesla）和Netflix等科技企業財報同樣為市場焦點。歐洲和日本亦公布9月消費物價指數（CPI）。

環球央行利率變化，對未來貨幣政策有極重要啟示，假如通脹回升，預期利率繼續向上，債市情況又會再度拖延股市。

藉數據窺探救市成效 本周重頭戲有內地一系列經濟數據，周三將公布第三季國內生產總值（GDP）、9月份工業生產值、社會零售銷售及失業率等數據。在9月份，不論是財政政策或貨幣政策也推出過措施增強經濟動力，內房組合拳、下調存款準備金率（降準）等行動會否為整體經濟氣氛帶出一點助力呢？

近日再有傳內地將透過發行一萬億元人民幣債券加大力度穩經濟，這些消息會有下文嗎？對本周港股也相當重要。惟恒指經過上周一輪急升，似乎已反映部分憧憬，投資者亦不宜過分樂觀，畢竟現時市弱。

市場中線關注美國息口變化，只要息口未肯定見頂，港股整體氣氛仍受限，上升只可視為反彈，每次博見底追入，結果恐怕是徒然。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）