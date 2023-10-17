未補價公居屋月內8刁 南濤閣呎價7年低

隨着整體市況轉靜，未補價第二市場同被「冰封」。根據香港房屋委員會資料，10月同類市場公屋及居屋只錄8宗成交，屬去年3月後新低，按月再跌約53%，期內黃竹坑居屋南濤閣成交呎價跌穿八千元，料屬屋苑逾7年新低。

資料顯示，上述南濤閣低層單位，實用面積約589方呎，成交價468萬元，呎價約7,946元。同屋苑於2016年7月成交呎價曾低至約7,216元，其後未錄低於八千元成交。

富怡樓價跌穿3球 9月全月同類市場交投量經調整後，暫錄約122宗成交，連跌7個月，按月再挫約31%。小西灣居屋富怡花園中層單位，實用面積約480方呎，上月售280萬元，屋苑樓價於2016年中後首度跌穿「3球」，呎價約5,833元。

近期未補價居屋都錄劈價個案。美聯黃少明透露，將軍澳頌明苑B座高層三房單位，實用面積約554方呎，開價448萬元，其後減至400萬元，最後成交價375萬元，累積減幅逾16%，呎價約6,769元，新買家為白居二客。

世紀21將軍澳魏仕良稱，同區寶盈花園7座高層G室，實用面積約484方呎，8月放盤累減38萬元，綠表客以500萬元購入，呎價約10,331元。

美聯蔡玉峰指，鰂魚涌康山花園2座中層C室三房戶，實用面積約592方呎，近期減至618萬元獲外區客購入，呎價約10,439元。

華貴海景戶劈12%沽 第二市場公屋單位亦錄成交。中原吳敬彰稱，香港仔華貴邨華善樓中低層13室，實用面積約376方呎，望海景，減價近12%後，同區綠表客以229.8萬元入市，呎價約6,112元。香港置業劉浩勤指，將軍澳寶林邨寶寧樓高層712方呎大單位，以370萬元沽，呎價約5,197元，單位近5年帳面升值約2.8倍。

此外，已補價自由市場居屋近日都錄蝕讓。祥益古文杉表示，屯門兆康苑H座中層8室，實用面積約429方呎，兩房間隔，累減38萬元後，外區上車客以390萬元購入，呎價約9,091元，約5年帳面蝕讓63.8萬元。