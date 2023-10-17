太古城三房1080萬沽 7年蝕148萬

二手樓市氣氛低迷，「磚頭」貶值已成新常態。10大屋苑本月8個錄蝕讓，鰂魚涌太古城三房戶，劈價至1,080萬元沽，約7年帳面仍蝕148萬元。

中原趙鴻運表示，太古城10月暫錄約10宗買賣，上述東海閣中層D室，實用面積約708方呎，累減300萬元獲外區用家購入，呎價約15,254元。原業主則於2016年10月以1,228萬元買入，期內帳面貶值約12%。

天水圍嘉湖山莊亦新增蝕本個案。市場消息透露，麗湖居8座高層套三房戶，實用面積約630方呎，市傳售542.8萬元，呎價約8,616元，約3年帳蝕近90萬元。

淘大3年貶值17% 市區上車盤牛頭角淘大花園本月連錄約3宗損手買賣。美聯黃遠基指，屋苑K座高層8室兩房戶，實用面積約378方呎，上車客以505萬元承接，呎價約13,360元，約3年帳面貶值約17.2%。

將軍澳半新盤情況相若。該行謝建業指，天晉IIIA的3B座高層C室收租盤，實用面積約606方呎，累減158萬元，以1,042萬元成交，呎價約17,195元，逾5年帳蝕48萬元。

此外，各類住宅物業做價尋底，中原王勤學指，元朗原築3座高層A室，累減約50.2萬元，終以484.8萬元沽出，呎價約10,079元，成交價創屋苑6年新低。美聯許奕俊表示，青衣灝景灣8座低層套三房全海景戶，劈價約20.8%，以1,030萬元沽，呎價約13,239元屬同類型單位近年低位。

中原徐俊豪稱，大埔滌濤山8座低層B室套三房戶，日前議價後連車位以950萬元易手，呎價跌至約8,629元，約9年帳面只升值約兩萬元。成交料蝕使費。