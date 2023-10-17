新盤部署出擊搶客

澄天上樓書 提供110伙 最快月內推 市場憧憬施政報告有利好樓市消息推出，發展商磨拳擦掌部署推盤，英皇國際( 00163 )旗下香港仔項目命名為澄天，並隨即於昨日上載樓書，最快本月內推出。而昨日至少3個新盤修改價單，包括增加優惠及全新付款辦法吸客。

英皇國際副主席楊政龍表示，澄天位於香港仔舊大街80號，屬999年地契項目，樓高23層，提供110伙。其中標準單位以一房及兩房設計，一房佔57伙，實用面積286至325方呎，而兩房則設有44伙，實用面積400方呎。

同時，樓盤亦提供9個特色單位，涵蓋一房至三房戶型，實用面積245至881方呎。面積最小為5樓E室連平台戶，平台面積144方呎。最大單位為26樓A室及B室，兩伙均為三房連套房戶，天台面積同為769方呎。

配套方面，項目地下及1樓設有商舖，2樓及3樓為健身室及空中花園與園景區，預計關鍵日期為2025年3月31日。

首批最少50戶 他指出，該盤將設有兩個示範單位，會盡快安排開放予公眾參觀，定價將參考同區項目，首批單位將不少於50伙，並透露屬「親民」價錢。樓盤已做足準備工作，不排除在施政報告前後時間推出，期望政府有利好消息公布。

雨後現樓會所曝光 周五賣63單位 星星地產的元朗雨後，開始展開交樓程序，項目現樓會所於昨日曝光。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，將於本周四起開放現樓單位及會所予公眾參觀。同時，樓盤已增設4種全新付款方法，本周五起以現樓形式發售63伙。

添付款方法 可先住後付 該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，全新付款方法包括360天成交計劃，適用於兩房半及三房買家，可享「先住後付」及6%提早成交回贈，惟售價為定價額外加0.5%。另有45天、90天及180天成交計劃，最高折扣率分別為6.5%、6%及4.5%。

項目會所「Club ATR」連園林面積佔地約3.7萬方呎，提供20項設施，分布於地下、1樓及2樓，包括戶外綠野庭園、單車徑、戶外跑道及草莓農場等。

昨日新盤市場錄至少8宗成交，南豐集團旗下提供470伙的筲箕灣香島，由2016年起開售，昨招標沽出全盤最後一伙，為第1座31樓C室複式戶，實用面積2,105方呎，連同兩個車位以4,500萬元成交，呎價約21,378元。

此外，華懋集團旗下港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，以3,362.82萬元售出A座18樓2室三房單位，按實用面積1,367方呎計，呎價24,600元。

澄天5樓E室連平台單位平面圖實用面積245方呎 陳文輝（右）指，雨後累計已賣出169伙，套現逾10億元。 雨後會所設有長約25米的戶外露天游泳池。