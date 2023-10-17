英放盤叫價升幅15年最小 交投縮17%

港人熱門移民地英國的樓市淡風持續。放盤網站Rightmove報告指，10月英國新放盤業主叫價按月平均僅升0.5%或相當於1,950英鎊（約1.85萬港元），創自2008年以來10月最小升幅，也顯著低於過去20年10月份的平均升幅1.4%。本月至今住宅成交量也按年大減17%。

星私宅買賣按月減45% 該網站物業科學總監Tim Bannister稱，秋季物業銷售期展開，但業主叫價升幅收窄，反映物業中介公司都向業主暗示叫價不要太進取，否則難以與其他放盤業主競爭。另外，有英國物業代理指，按揭市場轉趨穩定，令優質地點和優質住宅持續受追捧，但普通的大眾市場住宅需要「好價」才能售出，因為一來利率仍在高位，二來市場可供選擇存貨不少，令買家對價格更敏感。

另方面，新加坡市區重建局數據顯示，9月新私人公寓的成交量降至217伙，為去年12月以來的最低水平，比8月更下降45%。

摩根士丹利分析師指，星洲住宅價格和成交量增長放緩，達致更謹慎和可持續的趨勢，預計今年房屋銷售僅增長15%，部分原因是海外需求放緩。